Правительство Тайваня "осторожно" поздравило Трампа с избранием

На этой неделе правительство Тайваня передало новоизбранному президенту США Дональду Трампу письмо через бывшего чиновника администрации Трампа во время частного обеда.

Источник: CNN со ссылкой на двух информаторов, знакомых с этим вопросом

Детали: Как говорится в сообщении, тихая передача письма является резким контрастом с телефонным разговором между новоизбранным президентом Трампом и президентом Тайваня после выборов 2016 года. Этот разговор вызвал шок во всем мире, поскольку сломал десятилетиями устоявшуюся политику США в отношении Тайваня.

Реклама:

Оба случая имели схожую цель: поприветствовать нового президента. Но различия в подходах демонстрируют, что Тайвань и многие другие страны сейчас обращаются к Трампу иначе, чем в прошлом, поскольку они пытаются развивать предупредительную динамику в отношениях с новым президентом в первые дни после его победы на выборах.

Прямая речь бывшего чиновника администрации Трампа: "В прошлый раз некоторые считали, что Тайвань якобы воспользовался Трампом, позвонив ему и нарушив десятилетия политики США, согласно которой новые президенты не разговаривали с Тайванем, учитывая уважение США к политике единого Китая".

Детали: Но эти контрастные действия также показывают, что переходная команда Трампа более обдуманно относится к разговорам Трампа с мировыми лидерами во время этого переходного периода, говорят бывшие чиновники Трампа.

РЕКЛАМА:

Советник Трампа по национальной безопасности во время его первого срока Роберт О'Брайен встретился с представителем Тайваня в США Александром Юем и конгрессменом Крисом Стюартом за обедом в Солт-Лейк-Сити в четверг, по словам трех источников, знакомых с этим вопросом. Во время этого обеда письмо было передано, а затем показано Трампу, сообщили два источника.

О'Брайен отказался комментировать этот обед. Экономическое и культурное представительство Тайваня в США - де-факто посольство страны в Вашингтоне - заявило, что не имеет никаких комментариев по этому поводу.

Напомним: