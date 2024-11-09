Правительство Тайваня "осторожно" поздравило Трампа с избранием
На этой неделе правительство Тайваня передало новоизбранному президенту США Дональду Трампу письмо через бывшего чиновника администрации Трампа во время частного обеда.
Источник: CNN со ссылкой на двух информаторов, знакомых с этим вопросом
Детали: Как говорится в сообщении, тихая передача письма является резким контрастом с телефонным разговором между новоизбранным президентом Трампом и президентом Тайваня после выборов 2016 года. Этот разговор вызвал шок во всем мире, поскольку сломал десятилетиями устоявшуюся политику США в отношении Тайваня.
Оба случая имели схожую цель: поприветствовать нового президента. Но различия в подходах демонстрируют, что Тайвань и многие другие страны сейчас обращаются к Трампу иначе, чем в прошлом, поскольку они пытаются развивать предупредительную динамику в отношениях с новым президентом в первые дни после его победы на выборах.
Прямая речь бывшего чиновника администрации Трампа: "В прошлый раз некоторые считали, что Тайвань якобы воспользовался Трампом, позвонив ему и нарушив десятилетия политики США, согласно которой новые президенты не разговаривали с Тайванем, учитывая уважение США к политике единого Китая".
Детали: Но эти контрастные действия также показывают, что переходная команда Трампа более обдуманно относится к разговорам Трампа с мировыми лидерами во время этого переходного периода, говорят бывшие чиновники Трампа.
Советник Трампа по национальной безопасности во время его первого срока Роберт О'Брайен встретился с представителем Тайваня в США Александром Юем и конгрессменом Крисом Стюартом за обедом в Солт-Лейк-Сити в четверг, по словам трех источников, знакомых с этим вопросом. Во время этого обеда письмо было передано, а затем показано Трампу, сообщили два источника.
О'Брайен отказался комментировать этот обед. Экономическое и культурное представительство Тайваня в США - де-факто посольство страны в Вашингтоне - заявило, что не имеет никаких комментариев по этому поводу.
Напомним:
- Китайские военные в октябре начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня в понедельник, заявив, что это предупреждение "сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня", и не назвав даты их завершения, что вызвало осуждение со стороны правительства Тайбэя.