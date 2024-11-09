Над Украиной сбили 32 из 51 БПЛА
Суббота, 9 ноября 2024, 08:23
По состоянию на утро 9 ноября силами ПВО подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА.
Источник: Воздушные силы
Детали: Известно, что Украину противник атаковал 51-м ударным БпЛА из районов Приморско-Ахтарска и Орла в России.
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Еще 18 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.
Эпицентром удара была Одесская область, уточняют военные.
ПВО работала в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях.
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