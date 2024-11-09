Один человек погиб и еще 13 ранены в Одессе из-за ночной атаки РФ

По данным следствия, 9 ноября ночью вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригороду, в результате которой погиб один человек, еще 13 раненых.

Источник: Одесская областная прокуратура

Детали: Уточняется, что среди раненых есть двое детей - 4 и 16 лет.

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Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.