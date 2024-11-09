Украинские дроны поразили химкомбинат на Тульщине, который производит боеприпасы - источник

Дроны СБУ и ССО поразили Алексинский химкомбинат в российской Тульской области, который производит для военных порох и боеприпасы.

Источник: собеседник УП в спецслужбах

Детали: С 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в 3 часа ночи жители Тульщины начали писать об атаке на химкомбинат, взрывах и движении пожарных машин.

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Известно, что Алексинский химический комбинат входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

Напомним: Минобороны РФ заявило, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.