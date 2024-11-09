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Советник Трампа: Крыма больше нет, Зеленский должен представить реалистичное видение мира

Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 16:52
Советник Трампа: Крыма больше нет, Зеленский должен представить реалистичное видение мира
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото Офиса президента Украины

Старший советник победителя президентских выборов в США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране вернуть оккупированные Россией территории.

Источник: Ланза в эфире программы "Уикенд" на BBC World Service, пишет ВВС

Детали: Советник Трампа с 2016 года и стратег Республиканской партии отметил, что администрация Трампа обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой представить свою версию "реалистичного видения мира".

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Прямая речь Ланзы: "И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира, только если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезно относится к этому...

Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только тогда, когда Крым будет возвращен, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет... И если это ваш приоритет – вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами по себе".

Детали: Он не упоминал об оккупированных территориях восточной Украины, но сказал, что возвращение Крыма Украине является нереалистичным и "не является целью Соединенных Штатов".

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Следует отметить, что Украина никогда не обращалась к США с просьбой прислать своих военных, которые бы воевали против России, речь шла только о военной помощи.

Ланза заявил, что он с большим уважением относится к украинскому народу, описав его как имеющего сердце льва. Но, по его словам, приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

"Мы хотим сказать Украине: вы знаете, что вы видите? Что вы видите как реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор", - сказал он.

Советник Трампа также раскритиковал поддержку, которую администрация Байдена-Харрис и европейские страны оказали Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Реальность на местах такова, что европейские государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия для победы в этой войне в самом начале, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", - сказал он.

Обновлено: Представитель команды переходного периода избранного президента США Дональда Трампа заявил, что советник Трампа Брайан Ланза не выступал от его имени, когда говорил, что Украина должна представить реалистичное видение мира и не претендовать на возвращение Крыма.

ТрампКрым
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