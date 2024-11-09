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У Трампа открестились от слов советника о "потерянном Крыме" и мире вместо победы

Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 22:09
У Трампа открестились от слов советника о потерянном Крыме и мире вместо победы
Дональд Трамп, фото Getty Images

Представитель команды переходного периода избранного президента США Дональда Трампа заявил, что советник Трампа Брайан Ланза не выступал от его имени, когда говорил, что Украина должна представить реалистичное видение мира и не претендовать на возвращение Крыма.

Источник: неназванный представитель переходной команды Трампа в комментарии Reuters

Детали: Комментируя слова Ланзы, представитель переходной команды отрицает, что тот говорил от имени Трампа. Он отметил, что сейчас переходный штаб Трампа занимается проверкой персонала и разработкой политики, которую Трамп мог бы принять во время своего второго срока.

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Прямая речь представителя команды Трампа: "Брайан Ланза был подрядчиком кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени".

Что предшествовало: В субботу Брайан Ланза, которого ВВС называет старшим советником Трампа и стратегом Республиканской партии, заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране вернуть оккупированные Россией территории. Он также заявил, что "Крыма больше нет", а президент Владимир Зеленский должен представить свою версию "реалистичного видения мира".

Трамппереговоры
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