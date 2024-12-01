В Грузии возобновились акции протестов: правительство силовыми методами разгоняет митингующих

В Грузии возобновились массовые акции протестов против отхождения страны от европейского пути. Правительство силовыми методами разгоняет митингующих

Источник: грузинская служба "Радио Свобода"

Детали: К вечеру 30 ноября на проспекте Руставели в Тбилиси под зданием парламента собрались противники пророссийской партии "Грузинская мечта" и действующего правительства. Люди выступают против решения пророссийской партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров о вступлении Грузии в ЕС.

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Участники акции перекрыли проезжую часть центрального проспекта грузинской столицы.

Фото: "Эхо Кавказа"

В знак протеста митингующие сожгли чучело основателя партии Бидзины Иванишвили. В ответ Министерство внутренних дел Грузии предупредило о приведении в готовность полицейских сил.

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Ближе к ночи МВД Грузии заявило, что акция протеста "вышла за рамки закона о собраниях и демонстрациях".

Параллельно с этим на улице Братьев Зубалашвили произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По данным местных СМИ, протестующие обстреливали спецназ петардами, в ответ полиция применила водометы.

Около 23 часов ночи митингующие начали возводить баррикады на проспекте Руставели. Силовики использовали против них водометы и слезоточивый газ. Часть демонстрантов переместилась в парк 9 апреля.

Митингующие возводят баррикады, полиция забрасывает их слезоточивым газом.

Кроме Тбилиси, масштабные акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Телави, Гурджаани и других городах Грузии.

Как сообщает "Эхо Кавказа", в Батуми на акцию протеста люди собрались как у правительственного здания, так и у офиса телеканала Ajara TV. Грузинские власти в ответ стягивают большое количество полиции.

Митингующие выражают несогласие с решением партии "Грузинская мечта" и демонстрируют солидарность с арестованными накануне митингующими.

Предыстория:

30 ноября США приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в ЕС.

Накануне оппозиционная к правительству и парламенту президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране. Свое решение она аргументировала тем, что сейчас в Грузии "нет легитимного парламента", который мог бы избрать ее преемника.

В четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа.

Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

В субботу в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".