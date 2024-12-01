В Киеве обломки БпЛА упали в Голосеевском районе: поврежден многоквартирный дом – КГВА
Обломки российского беспилотника упали в Голосеевском районе Киева повредив многоквартирный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно: "В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом – взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется".
Прямая речь Кличко: "В Голосеевском районе, в результате падения обломков, горят несколько автомобилей во дворе жилого дома. В некоторых квартирах дома выбиты окна. К медикам вызовов не поступало".
Детали: В КГВА добавили, что в результате атаки повреждены 6 автомобилей.
"Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БпЛА, которые угрожали столице", – говорится в сообщении КГВА.
Предыстория:
- Россияне с вечера субботы атакуют Украину ударными БпЛА.