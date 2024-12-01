В Киеве обломки БпЛА упали в Голосеевском районе: поврежден многоквартирный дом – КГВА

Обломки российского беспилотника упали в Голосеевском районе Киева повредив многоквартирный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно: "В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом – взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется".

Реклама:

Прямая речь Кличко: "В Голосеевском районе, в результате падения обломков, горят несколько автомобилей во дворе жилого дома. В некоторых квартирах дома выбиты окна. К медикам вызовов не поступало".

Детали: В КГВА добавили, что в результате атаки повреждены 6 автомобилей.

"Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БпЛА, которые угрожали столице", – говорится в сообщении КГВА.

РЕКЛАМА:

Предыстория: