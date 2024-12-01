Трамп избрал Чарльза Кушнера послом США во Франции

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит нью-йоркского застройщика Чарльза Кушнера своим послом во Франции. Кушнер – ранее осужден за незаконную поддержку предвыборной кампании, уклонение от уплаты налогов и подтасовку показаний, за что отбыл два года в тюрьме.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, Politico

Прямая речь: "Я рад номинировать Чарльза Кушнера из Нью-Джерси на должность посла США во Франции. Он замечательный бизнес-лидер, филантроп и участник сделок, который будет сильным защитником нашей страны и ее интересов".

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Детали: Чарльз Кушнер, 70-летний бизнесмен и основатель компании Kushner Companies. Его сын Джаред Кушнер женат на дочери Трампа Иванке и был старшим советником Трампа во время его первого срока.

"Джаред тесно сотрудничал со мной в Белом доме, в частности над операцией Warp Speed, реформой уголовного правосудия и соглашениями Авраама", – говорится в заявлении Трампа.

Кушнер-старший был осужден в 2005 году за незаконную поддержку предвыборной кампании, уклонение от уплаты налогов и подтасовку показаний, за что отбыл два года в тюрьме. В 2020 году, в конце своего президентского срока, Трамп помиловал его.

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После утверждения кандидатуры Сенатом Кушнер заменит на посту Дениз Кэмпбелл Бауэр.