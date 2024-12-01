В Чехии город хочет нанять украинцев в полицию из-за "проблем в диаспоре"

Чешский город Йиглава планирует ввести должности украинских помощников полиции, которые будут помогать правоохранителям в профилактике преступности.

Источник: Radio Prague International, "Европейская правда"

Детали: Как передает вещатель, городской голова Петр Рышка ожидает, что помощники смогут помочь правоохранителям сблизиться с большой украинской общиной Йиглавы и способствовать установлению большего доверия к полиции.

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В связи с этим город подаст заявку на выделение средств на новых помощников.

Рышка предположил, что если найдутся подходящие кандидаты – они могли бы начать работу уже весной.

По данным мэрии, в 50-тысячной Йиглаве проживают около 7 тысяч выходцев из Украины.

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"Здесь довольно большая диаспора, с которой бывают некоторые проблемы, и мы думаем, что могли бы стать к ним немного ближе", – отметил мэр.

По его словам, несущественно, как долго потенциальные претенденты живут в городе.

"Для меня важно, чтобы такой кандидат был лучшим из тех, кто мог бы нам помочь", – акцентировал он.

Мовник уточнил, что ассистенты по предупреждению преступности работают совместно с полицией, помогая ей обеспечивать общественный порядок и привлекать внимание к необходимости соблюдения закона.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".