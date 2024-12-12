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США предоставят экономике Украины более $440 млн помощи

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 декабря 2024, 22:34
США предоставят экономике Украины более $440 млн помощи
Фото - Getty Images

Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят в целом более 440 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства, восстановления и экономической деятельности в Украине.

Источник: об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил заместитель государственного секретаря США Ричард Верма, сообщает "Европейская правда"

Детали: В выступлении, посвященном помощи США в восстановлении Украины, Верма сделал четыре объявления о дальнейшей поддержке украинской экономики в сотрудничестве с Конгрессом.

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Во-первых, США выделят дополнительные 74,7 миллиона долларов на поддержку экспортоориентированного сельского хозяйства, "чтобы украинские фермеры и переработчики могли играть большую роль в восстановлении экономики Украины".

Кроме того, Штаты предоставят более 223 миллионов долларов дополнительной поддержки "для восстановления украинской транспортной системы, инфраструктуры и логистики".

Эти средства пойдут в частности на модернизацию пунктов пересечения границы Украины со странами ЕС, портов на Черном море и Дунае, обновление железнодорожных участков в приграничных регионах и усиление способности Украины экспортировать товары в Евросоюз.

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Также, по словам заместителя госсекретаря, США выделят 35 миллионов долларов в Трастовый фонд восстановления Украины, что поможет наладить сотрудничество между государственным и частным сектором в процессе восстановления.

В конце концов, Штаты выделят более 105 миллионов долларов финансирования на "подготовку и оснащение украинцев для завтрашних рабочих мест в восстановлении и промышленности", анонсировал Верма.

Напомним, что США также накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

СШАпомощь Украиневойна
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