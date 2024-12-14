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В субботу больше всего боев происходит на Курском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 18:32
В субботу больше всего боев происходит на Курском направлении – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По состоянию на 16 часов на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений, причем больше всего из них на Курском направлении – 45.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На Курском направлении с начала суток состоялось 45 боестолкновений, 26 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив десять управляемых бомб и совершил 212 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам РФ и позициям наших защитников".

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Детали: От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области; Дмитровка Сумской области. Авиаудар был нанесен по населенному пункту Александровка Черниговской области.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе Лозовой. 

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка и Терны. Три боестолкновения продолжаются. 

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Войска оккупантов продолжают искать слабые места в украинской обороне вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового на Северском направлении. Силами обороны успешно отражено 8 вражеских атак, 3 боестолкновения продолжаются. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки. 

На Торецком направлении защитники отбили 5 штурмовых действий врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же, враг нанес авиаудары шестью КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка. 

На Покровском направлении российские захватчики совершили 19 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд и Новооленевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 28 раз в сторону населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Девятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражены.

На Времовском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Новоандреевка; до сих пор идут 11 боестолкновений, к тому же противник сбросил на районы Темировки и Новополя две управляемые авиационные бомбы.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.

Малая Токмачка и Роботино подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

Курская область Генштабвойна
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