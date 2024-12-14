Генштаб: На фронте более 270 боев, больше всего – на Курском и Северском направлениях

С начала суток 14 декабря на фронте произошло 276 боевых столкновений, больше всего из них (по 55) – на Курском и Северском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 51 авиационный удар, применили одну ракету и сбросили 70 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении противник один раз напрасно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Лозовой, где украинские защитники остановили три вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны. Четыре боестолкновения продолжаются.

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На Северском направлении защитники отражали 55 штурмов оккупационных войск в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового. К этому времени продолжаются 39 боестолкновений. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг атаковал украинских защитников вблизи Часового Яра. Силы обороны успешно отбили атаку захватчиков.

Десять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении возле населенного пункта Торецк. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. К тому же враг нанес авиаудары шестью УАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. Защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще 7 боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка. В районе населенного пункта Гродовка враг применял штурмовую авиацию.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено более 400 оккупантов, из них 160 – безвозвратно. Также уничтожена одна боевая бронированная машина, 7 единиц автомобильной техники и три мотоцикла. К тому же поврежден один танк, одна боевая бронированная машина и один автомобиль россиян.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Гановка и Успеновка. 34 боестолкновения завершены, восемь – до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 33 оккупанта. Также уничтожен один танк, одна боевая бронированная машина и один автомобиль. К тому же существенно повреждены два танка и три боевые бронированные машины врага.

На Времовском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Великая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка. Вместе с тем сбросил в районе Темировки управляемую авиационную бомбу, населенный пункт Новополь подвергся ударам штурмовой авиации.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.

Малая Токмачка и Роботино подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, всего два неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня. Кроме того, противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Курском направлении с начала суток состоялось 55 боестолкновений, 25 из которых продолжаются. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб и совершил 348 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям украинских защитников.