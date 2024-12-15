Взлетные полосы аэропорта возле Нью-Йорка закрывали из-за появления беспилотника

Взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт, расположенного в около 100 км к северу от Нью-Йорка, закрывали на час после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило об обнаружении дрона вблизи аэропорта.

Источник: АВС

Детали: Около 21:30 по местному времени в пятницу закрыли взлетно-посадочные полосы на час из-за замеченного в этом районе беспилотного летательного аппарата.

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул назвала этот инцидент последним в череде подобных случаев, происходящих в стране с середины ноября. Она выразила свою обеспокоенность, обратившись к федеральному правительству.

"Это уже слишком", – заявила Хочул и призвала Разведывательный центр штата Нью-Йорк расследовать инциденты с беспилотниками.

По данным издания, с середины ноября в нескольких местах, особенно в центральной части Нью-Джерси, были замечены беспилотники.

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Представители различных федеральных ведомств в субботу подчеркнули, что федеральное расследование в отношении наблюдений беспилотников в Нью-Джерси продолжается.

Один из представителей ФБР заявил, что из почти 5 000 полученных ими сообщений, менее 100 из них дали достоверные зацепки для дальнейшего расследования.

Вместе с тем представитель FAA утверждает, что над Нью-Джерси "без сомнения" летали беспилотники, указывая на тот факт, что в США зарегистрировано почти миллион дронов.

В публикации добавляют, что и FAA, и федеральные чиновники принимают меры предосторожности из-за беспилотников.