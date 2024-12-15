Россияне атаковали семь общин Сумщины, около 180 взрывов за сутки

В течение прошлого дня россияне совершили 76 обстрелов Сумской области, в регионе зафиксировали 176 взрывов, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами, сбрасывал ВОГ с БпЛА – 36 взрывов. В результате обстрелов повреждены многоквартирный жилой дом и офисное здание.

По Середино-Будской общине осуществлен гранатометный, минометный обстрел, атака FPV-дроном, обстрел из РСЗО – 43 взрыва. В результате обстрела повреждено админздание.

Великописаревскую громаду россияне атаковали ракетами типа "НУРС", FPV-дроном, открывали минометный огонь – 25 взрывов.

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Свескую громаду тоже атаковали FPV-дронами, осуществили артиллерийские обстрелы – 21 взрыв.

На территорию Есманьской общины враг сбросил 9 мин.

По Хотинской общине враг бил из минометов, артиллерии, FPV-дронами – 41 взрыв.

По Миропольской громаде был ракетный удар, 1 взрыв.