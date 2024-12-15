Враг атаковал Николаев: поврежден объект инфраструктуры, двое раненых
Воскресенье, 15 декабря 2024, 07:16
В воскресенье утром россияне атаковали "Шахедом" объект инфраструктуры в Николаеве, двое работников которого получили ранения.
Источник: Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Детали: В 7:06 глава ОВА информировал о взрыве в Николаеве.
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Ким также сообщил, что на место выехали спасательные службы.
"Пока без деталей", - добавил он.
Обновлено: Позже Сенкевич уточнил, что враг атаковал город БпЛА.
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Прямая речь Сенкевича: "Утром российский агрессор атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136".
Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены двое работников".