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Враг атаковал Николаев: поврежден объект инфраструктуры, двое раненых

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 07:16
Враг атаковал Николаев: поврежден объект инфраструктуры, двое раненых
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В воскресенье утром россияне атаковали "Шахедом" объект инфраструктуры в Николаеве, двое работников которого получили ранения.

Источник: Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: В 7:06 глава ОВА информировал о взрыве в Николаеве.

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Ким также сообщил, что на место выехали спасательные службы.

"Пока без деталей", - добавил он.

Обновлено: Позже Сенкевич уточнил, что враг атаковал город БпЛА.

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Прямая речь Сенкевича: "Утром российский агрессор атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136".

Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены двое работников".

Николаеввзрыв
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