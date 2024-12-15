Маркарова заявила, что ее донимают пранкеры

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о том, что ее донимают пранкеры, выдавая себя за американских чиновников.

Источник: Маркарова в Facebook

Прямая речь Маркаровой: "...за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников, либо срочно переговорить (конечно, делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона)".

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Детали: Маркарова добавила, что благодаря постоянному контакту с партнерами злоумышленников удалось обнаружить и сообщить о них правоохранителям.

Посол добавила, что "учитывая всплеск таких контактов, а также довольно хорошее качество исполнения", она решила "обратить внимание" на активизацию злоумышленников, предположив, что это могут быть "агрессивные северные соседи"

Прямая речь Маркаровой: "...будьте бдительны. и проверяйте контакты с незнаймовых номеров/электронных почт/мессенджеров".