Россияне потеряли еще почти 1300 своих военных
Воскресенье, 15 декабря 2024, 08:20
Россия потеряла за сутки 14 декабря 1280 военных, 12 танков и 26 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 762440 (+1280) человек,
- танков - 9551 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 19707 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 21128 (+26) ед,
- РСЗО - 1256 (+3) ед,
- средства ПВО - 1025 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20356 (+127),
- крылатые ракеты - 2943 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31398 (+181) ед,
- специальная техника - 3648 (+4)
Данные уточняются.