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Россияне потеряли еще почти 1300 своих военных

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 08:20
Россияне потеряли еще почти 1300 своих военных
иллюстративное фото: генштаб

Россия потеряла за сутки 14 декабря 1280 военных, 12 танков и 26 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 762440 (+1280) человек,
  • танков - 9551 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 19707 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 21128 (+26) ед,
  • РСЗО - 1256 (+3) ед,
  • средства ПВО - 1025 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20356 (+127),
  • крылатые ракеты - 2943 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31398 (+181) ед,
  • специальная техника - 3648 (+4)

Данные уточняются.

потери в войне
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