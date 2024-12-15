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Силы ПВО ночью сбили 56 из 108 российских БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 08:38
Силы ПВО ночью сбили 56 из 108 российских БПЛА
фото: ВС

Украинские защитники за ночь на 15 декабря сбили 56 вражеских БПЛА, еще 49 локационно потеряны, а три вернулись в РФ.

Источник: Воздушные силы

Детали: Отмечается, что оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными БПЛА из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово.

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Из-за падения сбитых БпЛА повреждены объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, есть пострадавшие.

Подтверждено сбитие БпЛА в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУПВО
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