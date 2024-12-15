Столицу Чечни атаковали беспилотники: целью могли быть базы ОМОН и спецназа

Утром 15 декабря беспилотники атаковали чеченский Грозный, дрон попал в здание.

Источник: "Медуза", Astra и Baza

Детали: Телеграм-каналы сообщают со ссылкой на местных жителей, что целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк полиции специального назначения.

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Также в соцсетях есть сообщения, что дрон, "помимо базы ОМОНа и 2-го полка, дрон также упал на военную базу, откуда обычно отправляют в Украину людей".