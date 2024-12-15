Семь человек погибли в масштабном ДТП возле Львова, пьяный виновник убегал после аварии

В 05.30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района произошло ДТП с тремя транспортными средствами, в котором погибли семь человек.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Кроме семерых погибших, в ДТП с BMW, автопоездом DAF и микроавтобусом Mercedes Sprinter еще трое травмированных.

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От полученных травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса, данные которых уточняются.

Как установили правоохранители, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия, его потом задержали. Предварительно установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, назначена экспертиза

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Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова - устанавливаются диагнозы.