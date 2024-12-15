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Подрыв, дроны и HIMARS: в результате сложной операции уничтожен поезд РФ с 40 цистернами горючего - источники

Валентина Романенко, Роман ПетренкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 12:40
Подрыв, дроны и HIMARS: в результате сложной операции уничтожен поезд РФ с 40 цистернами горючего - источники
фото источников УП

14 декабря СБУ, ГУР, ССО и военные провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн в Запорожской области.

Источник: собеседники в спецслужбах

Детали: Отмечается, что сначала военные контрразведчики СБУ взорвали пути во время движения российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района.

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Когда он остановился, бойцы 14 полка СБС начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.

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После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ "Таврия" атаковали крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

Наконец специалисты ГУР добили состав ударными дронами.

Кроме уничтожения локомотива и 40 вагонов-цистерн, на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.

Запорожская областьСБУГУРбеспилотники
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