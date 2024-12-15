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Выборы весной, Асад поселился с регионалами, антикоррупционеры против Умерова. Новый выпуск УП Неделя

"Украинская правда"Воскресенье, 15 декабря 2024, 16:00
Выборы весной, Асад поселился с регионалами, антикоррупционеры против Умерова. Новый выпуск УП Неделя

Новый выпуск программы УП ТИЖДЕНЬ с Татьяной Даниленко.

Сегодня расскажем о:

▪️ Орешник, обстрелы энергетики, близкая потеря Курахово, стремительное приближение к Покровску.

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▪️ Мир Трампа, посредничество Орбана, намеки Си Цзиньпина и российские деньги для Украины.

▪️ Выборы, слуги, военные - кто за кого и как?

▪️ Большая коррупция в Минобороны и мелкая в Укрзализныце.

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▪️ Сирийский провал, шотландский лейборист против украинок, порн хаб, Дробович и новые судьи.

▪️ Закупка более дорогого оружия, производство некачественных боеприпасов, кумовство в министерстве и некомпетентность самого министра - о скандале с Минобороны поговорили с директором Государственного оператора тыла Арсеном Жумадиловым, а также с журналистом проекта "Наши деньги" Юрием Николовым.

виборы
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