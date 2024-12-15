На Ровенщине парень ранил из автомата 4 человек
На Ровенщине в ночь на 15 декабря парень несколько раз выстрелил из автомата по участникам компании оппонентов, четверо мужчин получили огнестрельные ранения.
Источник: полиция Ровенской области
Дословно: "Предварительно известно, что сегодня, 15 декабря, около часа ночи в селе Большие Селища между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого молодой человек из одной несколько раз выстрелил из автомата по участникам из другой.
В результате противоправных действий огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет".
Детали: В полиции отметили, что злоумышленник с места происшествия скрылся, однако его через несколько часов разыскали.
Решается вопрос о задержании стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.