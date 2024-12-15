Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

На Ровенщине парень ранил из автомата 4 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 16:40
На Ровенщине парень ранил из автомата 4 человек
иллюстративное фото Getty Images

На Ровенщине в ночь на 15 декабря парень несколько раз выстрелил из автомата по участникам компании оппонентов, четверо мужчин получили огнестрельные ранения.

Источник: полиция Ровенской области

Дословно: "Предварительно известно, что сегодня, 15 декабря, около часа ночи в селе Большие Селища между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого молодой человек из одной несколько раз выстрелил из автомата по участникам из другой.

Реклама:

В результате противоправных действий огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет".

Детали: В полиции отметили, что злоумышленник с места происшествия скрылся, однако его через несколько часов разыскали.

Решается вопрос о задержании стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.

Ровенская областьоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СОЧ и потери 155 бригады: журналист обнародовал расследование, ГБР изучает изложенные факты

фотоРоссияне разрушили сине-желтую стелу на въезде в Покровск

Зеленский подписал закон, разрешающий демобилизацию из-за потери неполнородных родственников

документМинюст не продлил контракт с директором КНИИСЭ Рувиным, который руководил институтом 13 лет

Двойной удар: ГУР уточняет, что дроны "Магура" уничтожили 2 вертолета РФ в Крыму

Силы обороны: Враг пытается обойти и окружить Покровск

Все новости...
Ровенская область
Оккупанты атаковали энергообъект в Ровенской области – ОВА
Трагедия на Ровенщине: в пожаре погибли трое маленьких детей – спасатели
На Ривненщине остановили схему с фиктивными уголовными делами для избежания мобилизации
Последние новости
16:31
Генштаб: ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области
16:20
Украинцы купили почти 70 тысяч новых авто в 2024 году
16:19
фотоПолярное сияние в новогодний вечер видели даже на юге Франции
16:18
Евро упало до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2022 года
16:14
СОЧ и потери 155 бригады: журналист обнародовал расследование, ГБР изучает изложенные факты
15:50
Какая пандемия может ожидать мира в 2025 году? Ответ ученых
15:43
фотоАтака на Киев 1 января: При разборе завалов на Печерске спасатели столкнулись с трудностями
15:26
Работы Казимира Малевича и Ильи Репина признали национальным культурным достоянием Украины
15:23
Заместителя Запорожского облсовета будут судить из-за взятки за медицинские закупки
15:21
Однообразные форматы и бедная география. Что не так с лыжной многодневкой Тур де Ски
Все новости...
Реклама:
Реклама: