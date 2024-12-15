На Майдане мужчина повредил флаги и фото погибших воинов, его задержали

Полицейские задержали мужчину, который ночью повредил флаги и фотографии павших воинов на Майдане Независимости в столице.

Источник: полиция Киева

Поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Відео: поліція Києва pic.twitter.com/0GPvVV7wDu Реклама: December 15, 2024

Дословно: "Информация о происшествии поступила сегодня (15 декабря – ред.) утром в Шевченковское управление полиции. Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя, им оказался 36-летний уроженец Сумской области.

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Мужчину задержал наряд патрульной полиции. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение".

Детали: В полиции отметили, что сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.