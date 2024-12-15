На Майдане мужчина повредил флаги и фото погибших воинов, его задержали
Полицейские задержали мужчину, который ночью повредил флаги и фотографии павших воинов на Майдане Независимости в столице.
Источник: полиция Киева
Поліцейські затримали чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Відео: поліція Києва pic.twitter.com/0GPvVV7wDuРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2024
Дословно: "Информация о происшествии поступила сегодня (15 декабря – ред.) утром в Шевченковское управление полиции. Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным.
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность нарушителя, им оказался 36-летний уроженец Сумской области.
Мужчину задержал наряд патрульной полиции. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение".
Детали: В полиции отметили, что сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.