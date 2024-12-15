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Генштаб о Курахово: Россияне проводят активные штурмовые действия и используют ДРГ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 19:52
Генштаб о Курахово: Россияне проводят активные штурмовые действия и используют ДРГ
ситуация в Курахово, deepstatemap

Генштаб ВСУ заявляет, что россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово в Донецкой области, пытаются захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в городе, а также пытаются инфильтрировать ДРГ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "С начала суток в районе Курахово произошло 10 боестолкновений. В стремлении любой ценой овладеть Курахово противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. При этом пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части.

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С этой целью, а также в целях захвата важных административных и промышленных объектов и сооружений, расположенных в центральной части города, пытается инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы. Зафиксированы случаи использования ДРГ под видом гражданских лиц".

Детали: В Генштабе отметили, что с целью предотвращения таких действий противника Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия.

"Командованием принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки", – говорится в сообщении.

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В Генштабе также заявили, что вместе с наступлением своих войск на земле Россия активно реализует специальные операции в информационном пространстве.

"Так, в поддержку реализации задач кураховской операции, противник распространяет искаженную информацию о ситуации в городе. Поэтому придерживайтесь информационной гигиены и доверяйте официальным источникам", – отметили в Генштабе.

Что предшествовало: Вечером 14 декабря ресурс DeepState сообщил, что враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города. В частности, на распространенном оккупантами видео видно российский флаг на здании городского совета Курахово.

Донецкая областьвойнаГенштаб
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