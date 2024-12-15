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Зеленский: Украина координирует с Сирией продовольственную помощь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 20:29
Зеленский: Украина координирует с Сирией продовольственную помощь
иллюстративное фото NurPhoto via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина координирует с партнерами и сирийской стороной продовольственную помощь этой стране.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сегодня обсудил с нашими чиновниками, Министерством иностранных дел и Минагро вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины", в частности, для Сирии. Это наша гуманитарная программа, которая уже сделала много для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира.

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Сейчас мы можем помочь сирийцам украинской пшеницей, мукой, маслом, нашими продуктами, которые глобально работают для обеспечения продовольственной безопасности.

Координируемся с партнерами и сирийской стороной, решаем по логистике. Обязательно поддерживаем этот регион, чтобы спокойствие там могло стать для нас опорой в движении к реальному миру".

Что предшествовало: 14 декабря Зеленский заявил, что Украина готова помочь Сирии не допустить продовольственного кризиса, в частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины".

ЗеленскийСирия
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