На получение "єПідтримки" уже подали почти 7,5 миллионов заявлений – Зеленский

На получение 1 тысячи гривен помощи в рамках программы "єПідтримка" уже подано почти 7,5 миллионов заявок.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Также сегодня есть новый хороший результат у нашей программы – "єПідтримка": уже почти 7,5 миллионов заявок. Из них более чем 2 миллиона заявок для детей. Уже продолжаются выплаты, и 4,5 миллиарда гривен перечислены уже людям.

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Самое большое направление расходов – это коммунальные услуги, и сейчас, зимой, действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей, наши украинские семьи. Пожалуйста, регистрируйтесь для "єПідтримки".

Также есть возможность оплаты билетов на нашу железную дорогу, украинских книг, донатов для волонтеров. Каждый и каждая сами могут выбрать нужное направление. Это – поддержка для всех наших людей в государстве".

Предыстория:

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10 декабря украинцы начали получать 1 тысячу гривен на карту Национального кэшбэка по программе "Зимней єПідтримки".

С 4 декабря оформить "тысячу Зеленского" можно через "Укрпочту" - непосредственно в отделении или через почтальона. В то же время, если оформить тысячу гривен в "Укрпочте", потратить ее можно только в пределах услуг почтового оператора.

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