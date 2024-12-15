В понедельник в Украине дожди и сильный ветер

В понедельник 16 декабря практически по всей Украине прогнозируют мокрый снег и дождь, в то же время в западных, северных и центральных областях ожидаются сильные порывы ветра.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: Ночью ожидается небольшой мокрый снег, в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем в Украине умеренный мокрый снег и дождь; местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

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Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в большинстве западных, северных и центральных областей 25-28 м/с.

Температуры на востоке северо-востоке страны ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях до 9° тепла.

На Киевщине ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах гололедица.

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Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы ветра 15-20 м/с, днем 25-28 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Укргидрометцентр предупреждает, что до конца суток 15 декабря в западных областях, 16 декабря ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.

Вместе с тем, 16 декабря днем в большинстве западных, северных и центральных областей порывы сильного ветра 25-28 м/с – II уровень опасности, оранжевый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.