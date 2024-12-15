На фронте 214 боев, на Курщине отражено 26 штурмов – Генштаб

В воскресенье на фронте произошло 214 боевых столкновений, больше всего из них – на Северском, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, а также на Курщине.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 34 авиационных (53 УАБ) ударов по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 606 дронов-камикадзе и осуществлено более 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении противник штурмовал украинские позиции возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. 9 атак отражено силами обороны, продолжается одно боестолкновение.

Потери врага в настоящее время на направлении составили 90 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре единицы автотранспорта, девять БпЛА и единица специальной техники врага; также повреждены три автомобиля и одна артиллерийская система.

Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Загрызово и Лозовой. Три боя завершены, один – продолжается.

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На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Северское направление: враг 33 раза штурмовал украинские позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, в настоящее время идут бои в 17 локациях.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра и Ступочек, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил 11 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка и Щербиновки. Семь атак агрессора отбиты, четыре боестолкновения еще продолжаются.

Покровское направление: с начала этих суток противник 27 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. Защитники отбили 16 атак, 11 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По имеющимся данным, в настоящее время потери врага за воскресенье составили 362 военнослужащих убитыми и ранеными; два танка, шесть автомобилей, ПТРК и антенна управления БПЛА уничтожены украинскими защитниками.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 31 раз вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 23 атаки оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Времовском направлении идут бои вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. В районах Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки украинские защитники отбили 23 штурма врага.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено три попытки оккупантов атаковать украинские позиции.

На Курщине защитники отбили 26 вражеских штурмов, захватчики продолжают атаковать.