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Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 19 декабря 2024, 10:09
Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Чешский парламент одобрил закон Lex Ukrajina VII, который продлевает временную защиту беженцев из Украины, количество которых в стране около 380 тысяч.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky

Детали: Нынешняя временная защита заканчивается в последний день марта, и благодаря закону ее можно будет продлить еще на год, а затем, при необходимости, еще на год.

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В то же время беженцы, которые имеют стабильную работу и не получают помощи от государства, смогут подать заявление на получение специального разрешения на долгосрочное проживание. Через пять лет они смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Оппозицию беспокоили противоречивые поправки, одна из которых вводит правило, согласно которому россияне должны будут сначала отказаться от российского гражданства, чтобы получить чешское гражданство.

Вторая поправка вводит новое уголовное преступление – деятельность в пользу иностранного государства, если лицо незаконно собирает чувствительную, даже если она не засекречена, информацию и передает ее другому государству.

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Обе поправки были одобрены депутатами.

"Есть четкая причина, почему мы спешим. Электронная регистрация украинцев, которые все еще проживают на территории Чехии, должна быть завершена к середине марта", – сказал министр внутренних дел Вит Ракушан в своем заключительном слове о людях с временной защитой.

По его словам, Сенат может обсудить закон на одном из первых заседаний в январе, после чего президент должен подписать его, что, по словам Ракушана, означает, что закон вступит в силу где-то в начале февраля. Изначально предполагалось, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Как сообщалось, министерство внутренних дел Чехии еще не регистрировало большего количества прибытия беженцев из Украины в связи с зимним сезоном, как это ожидалось.

Также почти 12 тысяч граждан Украины подали заявки на получение временной защиты в Финляндии с начала 2024 года, что меньше, чем в прошлом году.

Чехияпомощь Украине
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