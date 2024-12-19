Украинцы считают, что каждая фракция в ВР преимущественно препятствует развитию государства – КМИС

Украинцы считают, что деятельность каждой отдельной депутатской фракции в Верховной Раде скорее препятствует развитию государства, чем способствует ему.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 1-9 декабря

Дословно КМИС: "В случае всех фракций больше тех, кто считает, что эта фракция препятствует развитию государства, чем тех, кто считает, что ее деятельность идет на пользу Украине. Относительно лучше всего респонденты оценили деятельность фракций "Европейская солидарность" (36% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине против 41%, которые считают, что, наоборот, препятствует развитию) и "Голоса" (29% против 35%). Далее идет фракция "Батькивщины" (25% против 47%)".

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Детали: Только 18% опрошенных считают, что деятельность фракции "Слуги народа" идет на пользу Украине, тогда как 65% убеждены, что она препятствует развитию.

На вопрос о группе "Платформа за мир и жизнь" 15% выразили мнение, что ее деятельность полезна для Украины, а противоположного мнения придерживаются 50%.

ИНФОГРАФИКА КМИС

В то же время социологи акцентировали, что более половины респондентов – 55% – положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня. Вместе с этим есть 16%, которые для каждой фракции отметили, что ее деятельность "препятствует" развитию Украины.

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Исследование проходило 1-9 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Социологи акцентируют, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, однако они считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.