В Пентагоне считают, что Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок к 2030-му году

Пентагон заявил, что Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал и, вероятно, будет иметь более 1000 ядерных боеголовок до 2030 года.

Источник: последний отчет Пентагона о военной мощи Пекина и слова высокопоставленного чиновника, который комментировал это Politico, "Европейская правда"

Детали: Как говорится в отчете, за последний год Китай добавил не менее 100 ядерных боеголовок к своему арсеналу и теперь имеет более 600 боеголовок.

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Пентагон отметил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) хочет иметь в своем распоряжении более тысячи дееспособных боеголовок до 2030 года.

"Я, безусловно, ожидаю, что они продолжат расширять и модернизировать свои силы и после этого", – сказал журналистам представитель оборонного ведомства, пожелавший остаться анонимным, чтобы объяснить детали отчета.

Акцентируется, что Китай сохраняет политику "неприменения первыми" в отношении своих ядерных сил, то есть он не будет стрелять первым, и больше сосредотачивается на сдерживании массированного контрудара.

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Чиновник отметил, что увеличение количества ядерных боеголовок происходит на фоне более широкого внимания к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет "с большим количеством и большей живучестью для совершенствования своих ракетных сил, способных нести ядерное оружие".

"Они также проявляют определенный интерес к разработке новой обычной МБР, которая может нанести удар по Гавайям, Аляске и континентальной части Соединенных Штатов", – проинформировал он.

Расходы Пекина на оборону всегда были туманными, поскольку американские и западные чиновники предостерегали, что Китай, как и Россия, не раскрывает публично истинный размер своих оборонных бюджетов.

По оценкам отчета, Китай тратит по меньшей мере на 40% больше, чем объявляет в своем государственном оборонном бюджете, что равняется примерно $330-450 млрд общих расходов на оборону на 2024 год.

Как отмечает издание, оборонный бюджет США остается самым высоким в мире. Последний запрос президента Джо Байдена достиг $880 млрд и, как ожидается, возрастет после того, как Конгресс сделает дополнения в ближайшие недели.

В прошлом докладе Пентагон писал, что за 2023 год, по оценкам американского оборонного ведомства, Пекин создал около ста ядерных боеголовок.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2023 года Россия имела 5889 ядерных боеголовок, а США – 5244.

Однако Китай отказывается участвовать в переговорах с США и Россией по ограничению ядерных вооружений, утверждая, что арсеналы этих двух стран намного больше его собственного.