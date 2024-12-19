У Орбана нет никакого мандата на переговоры по Украине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский снова раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, "Европейская правда"

Детали: Глава государства подчеркнул, что не разговаривал с Орбаном, когда он выдвинул идею "рождественского перемирия".

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"Я, честно говоря, думаю, что это очень несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, которые связаны с жизнью украинцев и когда мы об этом узнаем из СМИ", - отметил он.

Зеленский добавил, что Орбан не имеет "никакого мандата на переговоры".

"Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место", - считает президент.

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Он добавил, что затронутые венгерским премьером предложения "больше похожи на политический пиар".

"Что предлагает венгерская сторона - мне неизвестно, кроме того, что это звучит как-то празднично - "рождественский обмен". Нам совсем невесело... Ничего не может обсуждаться и решаться без Украины", - подчеркнул глава государства.

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.