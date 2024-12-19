Журналиста и военного Андрея Никитина нашли мертвым на Днепропетровщине

Журналиста и военнослужащего Андрея Никитина с Днепропетровщины после многодневных поисков нашли мертвым.

Источник: сестра Андрея Татьяна Латай на Facebook-странице, Институт массовой информации

Прямая речь: "Андрея с нами больше нет... Дату и время похорон сообщу позже... Спасибо всем кинологам, полицейским и всем неравнодушным, кто присоединился к поиску...".

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Детали: Обстоятельства гибели пока неизвестны. Андрея искали несколько суток. Его сестра сообщала, что 12 декабря он вышел от родителей и после этого не вернулся и не вышел на связь.

Андрей Никитин работал на телеканале "Открытый" и в медиахолдинге "Наш город". В Вооруженные силы Украины он присоединился летом 2024 года.

Похоронят Андрея в селе Башмачка 20 декабря, в 12:30.