ТЦК и полиция "выкуривали" водителя из машины газом и пытались поджечь. Минобороны ведет проверку

В сеть выложили видео инцидента на Киевщине, когда полицейские и представители ТЦК и СП пытались "выкурить" газом водителя автомобиля, вероятно для проверки документов. Минобороны вышло с заявлением об осуждении таких действий и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Источник: видео из соцсетей, пресс-служба Минобороны, Нацпол

Детали: На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как представители ТЦК пытаются открыть стекло автомобиля, а представитель полиции вытаскивает баллончик с газом и распыляет его в салон машины. Позже представители группы оповещения пытаются поджечь машину.

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Представники ТЦК та поліції на Київщині намагалися "викурити" газом водія і підпалювали його авто

відео з соцмереж pic.twitter.com/Khy1Xrh0s4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 19, 2024

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Министерство обороны заявило, что категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.

Отмечается, что в отношении инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

Дословно МОУ: "Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным силам и сектору безопасности.

Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество".

Обновлено: В Нацполиции тоже отреагировали на обнародованное видео.

В заявлении, распространенном 19 декабря, говорится, что полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде.

Сообщается, что на время расследования оба сотрудника полиции, которые принимали участие в происшествии, отстранены от исполнения служебных обязанностей.