Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

ТЦК и полиция "выкуривали" водителя из машины газом и пытались поджечь. Минобороны ведет проверку

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 декабря 2024, 19:23
ТЦК и полиция выкуривали водителя из машины газом и пытались поджечь. Минобороны ведет проверку
скриншот

В сеть выложили видео инцидента на Киевщине, когда полицейские и представители ТЦК и СП пытались "выкурить" газом водителя автомобиля, вероятно для проверки документов. Минобороны вышло с заявлением об осуждении таких действий и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Источник: видео из соцсетей, пресс-служба МинобороныНацпол

Детали: На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как представители ТЦК пытаются открыть стекло автомобиля, а представитель полиции вытаскивает баллончик с газом и распыляет его в салон машины. Позже представители группы оповещения пытаются поджечь машину.

Реклама:

РЕКЛАМА:

Министерство обороны заявило, что категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.

Отмечается, что в отношении инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

Дословно МОУ: "Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным силам и сектору безопасности.

Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество".

Обновлено: В Нацполиции тоже отреагировали на обнародованное видео.

В заявлении, распространенном 19 декабря, говорится, что полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде.

Сообщается, что на время расследования оба сотрудника полиции, которые принимали участие в происшествии, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

ТЦКскандалМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

FT: У Трампа признали, что не смогут быстро завершить войну в Украине

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Фицо усилил свои угрозы Украине из-за остановки транзита российского газа

Все новости...
ТЦК
Лубинец: Спецслужбы России пытаются привлекать семьи военнопленных к разведке в пользу РФ
Подрыв возле ТЦК в Днепре: суд арестовал подозреваемого
Последние новости
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
22:41
фотоМузей Ханенко завершил реставрацию после повреждений от российского обстрела
22:31
Генштаб: На Курском направлении украинские войска отбили 25 атак врага
21:54
ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК
21:43
Польша даст Нетаньяху приехать на 80-летие освобождения Аушвица несмотря на ордер МУС
21:28
видео, фотоНа выставке CES 2025 презентовали "солнечную" шляпу EcoFlow
21:15
В МКС прокомментировали просьбу Дуды не арестовывать Нетаньяху в Польше
21:03
Канада выделила более $300 миллионов на военную помощь Украине
20:56
хоккейПрервать грустную 12-летнюю серию. Превью выступления Украины на молодежном чемпионате мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: