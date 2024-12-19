Коалиция дронов начнет в январе массово поставлять Украине беспилотники – Британия

Страны, входящие в так называемые "Коалицию дронов" и "Морскую коалицию", в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине десятки тысяч беспилотников различного типа.

Источник: заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард в выступлении перед депутатами Палаты общин, сообщает "Европейская правда"

Детали: Чиновник отметил, что Великобритания продолжает сотрудничать со странами формата "Рамштайн" и не только ими для того, чтобы увеличить темпы поставок оружия в Украину и увеличить цену ведения войны для России.

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"Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение – мы начнем поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Соединенное Королевство возглавляет вместе с нашими партнерами Норвегией и Латвией", – отметил Поллард.

Заместитель министра не привел дополнительных деталей по этому поводу.

Напомним, в июне Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

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В июле страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.