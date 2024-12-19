Отключений света в пятницу не будет
Четверг, 19 декабря 2024, 21:29
Поставщики электроэнергии сообщают, что на пятницу, 20 декабря, отключения света у потребителей в Украине не запланированы.
Источник: гендиректор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко и пресс-служба ДТЭК в соцсетях
Прямая речь Коваленко: "Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пришло время заплатить за свет".
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Детали: В то же время в ДТЭК говорят, что, как только будет необходимость вернуться к графикам стабилизационных отключений, они сообщат об этом первыми.
Также там сообщили, что из соображений безопасности временно могут предоставлять "лишь минимальную информацию о состоянии энергосистемы".
Напомним: В среду и четверг в Украине также не выключали свет.