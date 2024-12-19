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Шольц и Трамп согласились в том, что война в Украине "длится слишком долго"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 19 декабря 2024, 22:01
Шольц и Трамп согласились в том, что война в Украине длится слишком долго
Шольц и Трамп. Фото - Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 19 декабря, провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя федерального немецкого правительства Штеффена Гебештрайта

Детали: Разговор Трампа и Шольца, как отмечается, был посвящен "вызовам политике безопасности в Европе".

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Стороны "согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", добавил Гебештрайт.

В то же время Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".

Избранный американский президент во время кампании обещал завершить войну в Украине "за 24 часа".

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Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заявил, что достиг "некоторого прогресса".

Также ранее новоизбранный президент США заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

ШольцТрампвойна
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