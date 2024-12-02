В России заявляют об атаке дронов на три области РФ и оккупированный Крым
Понедельник, 2 декабря 2024, 06:44
В российском Минобороны заявляют, что ночью дроны атаковали три области РФ и оккупированный Крым.
Источник: Минобороны РФ
Детали: В российском ведомстве утверждают, якобы их ПВО в ночь на 2 декабря уничтожила 15 украинских беспилотников.
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В частности, по данным МО РФ, восемь БпЛА якобы уничтожены над территорией Курской области, четыре - над территорией Брянской области, один - над Белгородской областью, а также два - над оккупированным Крымом.