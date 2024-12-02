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Один погибший и четверо раненых – последствия удара дроном в Тернополе

Ирина БалачукПонедельник, 2 декабря 2024, 07:25
Один погибший и четверо раненых – последствия удара дроном в Тернополе
Фото ГСЧС

Российские оккупанты ударили беспилотником по Тернополю – убили одного человека и ранили еще четырех, повредили жилой дом, школу и 20 автомобилей.

Источник: ГСЧС в Telegram, глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода на брифинге

Дословно ГСЧС: "Ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом, что повлекло масштабный пожар.

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Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто".

 
фото гсчс

Детали: На месте развернули мобильный пункт несокрушимости для пострадавших, работают психологи.

 
фото гсчс

Дополнено: Позже глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил на брифинге, что ранены 4 человека.

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Прямая речь Негоды: "Есть один погибший – 45-летний житель города Тернополя. Также есть 4 жителя этого дома раненые. Один человек – жена погибшего – тяжело ранен". 

Детали: Он добавил, что 94 жителя дома отселили.

Предыстория:

Тернопольбеспилотники
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