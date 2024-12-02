На помощи уклонистам разоблачили врача и работника ТЦК: у подозреваемых изъяли $5 гривен

Столичные правоохранители разоблачили членов организованной группы, которые фабриковали выводы ВВК и способствовали уклонению от мобилизации.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачены и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему РТЦК и СП г. Киева и гражданскому лицу".

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Детали: По данным следствия, экс-сотрудник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника РТЦК и медработника городской больницы.

Врач предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность выехать за границу.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВВК и "временное удостоверение военнообязанного" с данными об исключении его с воинского учета, пересек государственную границу Украины.

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Стоимость услуг по уклонению от мобилизации, по данным прокуратуры, составляла от 6 до 12 тысяч долларов за одного человека.

Полицейские сообщают, что провели ряд обысков по местам проживания фигурантов, в помещениях ТЦК и больницы. Они изъяли медицинскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, различные носители информации, мобильные телефоны, а также 5 миллионов гривен.

Центральная военно-врачебная комиссия отменила предыдущие решения районных военно-врачебных комиссий в отношении тех мужчин, которые успели воспользоваться "услугами" злоумышленников, отмечают в НПУ.

Трем фигурантам схемы инкриминируется пособничество в уклонении от призыва на военную службу. Кроме того, врачу инкриминируется содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а экс-работнику военкомата - содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Организатору и еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третий нарушитель находится под ночным домашним арестом, отметили в полиции.