Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

На помощи уклонистам разоблачили врача и работника ТЦК: у подозреваемых изъяли $5 гривен

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 12:43
На помощи уклонистам разоблачили врача и работника ТЦК: у подозреваемых изъяли $5 гривен
фото полиции

Столичные правоохранители разоблачили членов организованной группы, которые фабриковали выводы ВВК и способствовали уклонению от мобилизации.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачены и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему РТЦК и СП г. Киева и гражданскому лицу".

Реклама:
 

Детали: По данным следствия, экс-сотрудник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника РТЦК и медработника городской больницы.

 

Врач предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность выехать за границу.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВВК и "временное удостоверение военнообязанного" с данными об исключении его с воинского учета, пересек государственную границу Украины.

РЕКЛАМА:

Стоимость услуг по уклонению от мобилизации, по данным прокуратуры, составляла от 6 до 12 тысяч долларов за одного человека.

 

Полицейские сообщают, что провели ряд обысков по местам проживания фигурантов, в помещениях ТЦК и больницы. Они изъяли медицинскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, различные носители информации, мобильные телефоны, а также 5 миллионов гривен.

 
 

Центральная военно-врачебная комиссия отменила предыдущие решения районных военно-врачебных комиссий в отношении тех мужчин, которые успели воспользоваться "услугами" злоумышленников, отмечают в НПУ.

Трем фигурантам схемы инкриминируется пособничество в уклонении от призыва на военную службу. Кроме того, врачу инкриминируется содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а экс-работнику военкомата - содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Организатору и еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третий нарушитель находится под ночным домашним арестом, отметили в полиции.

 

уклонистыкоррупцияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море

ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО

Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения

Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

Все новости...
уклонисты
Пограничники "выловили" трех мужчин из ледяной Тисы
СМИ: СБУ подозревает "Львовский облавтодор" в фиктивном трудоустройстве военнообязанных
ГПСУ: Уже более 40 украинцев погибли, штурмуя горы или реки для незаконного выезда
Последние новости
11:24
TikTok проиграл апелляцию по делу о своей принудительной продаже в США
11:12
Реформа МСЭК: в Минздраве рассказали, отменят ли бесплатные обзоры для людей с инвалидностью
10:59
Оккупанты ударили по угольному предприятию возле Покровска, ранены работники
10:41
фотоСпасатели показали заснеженный Пип Иван
10:30
Шольц назвал преждевременными разговоры о немецких миротворцах в Украине
10:19
Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский
10:03
Тест раком легких: ученые изучают способ ранней диагностики онкозаболевания
09:59
На Запорожье объявили траур
09:35
Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины
09:17
видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море
Все новости...
Реклама:
Реклама: