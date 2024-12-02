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Перспективы для инвестиций внутри страны

Федоров: Украина планирует увеличить использование БпЛА на основе ИИ, возможно увидим "рои дронов"

"Украинская правда"Понедельник, 2 декабря 2024, 13:46
Федоров: Украина планирует увеличить использование БпЛА на основе ИИ, возможно увидим рои дронов
Фото: УП

Украина применяет беспилотные летательные аппараты, которые могут преодолевать расстояние до 1800 км, а также разрабатывает БпЛА для перехвата "Шахедов" на основе искусственного интеллекта.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Reuters

Детали: Украина имеет ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км.

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Прямая речь Федорова: "Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием. Возможно, мы увидим первый реальный рой дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны"

Детали: Он также подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников большой дальности вроде "Шахеда", которые Россия использует для своих ночных атак на украинские города.

Федоров добавил, что Украина также использует десятки отечественных систем искусственного интеллекта, которые позволяют ее беспилотникам достигать целей на поле боя без участия пилотов, что позволяет им оставаться эффективными в районах, защищенных мощными препятствиями.

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Прямая речь Федорова: "Искусственный интеллект используется в некоторой степени, но более важными вопросами являются связь и методы запуска (беспилотников) для дальних ударов".

Детали: Он добавил, что в этом году Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн беспилотников, из которых было поставлено 1,3 млн, включая недорогие беспилотники с "видом от первого лица" (FPV), оснащенные камерами, позволяющими дистанционно пилотировать их для достижения целей.

Федоров сообщил, что десять компаний постоянно конкурируют в государственных закупках за право поставлять продукцию на базе искусственного интеллекта.

Напомним:

9 мая года украинский дальнобойный дрон поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в российской республике Башкортостан. По словам источника УП, это был дрон Службы безопасности Украины, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

беспилотники
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