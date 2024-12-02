Смертельная авария в Днепре: Подозрение получил пассажир BMW за неоказание помощи

Следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW, который вызвал смертельное ДТП в Днепре, за неоказание помощи пострадавшим.

Источник: полиция Днепропетровщины

Дословно: "Следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру авто BMW. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины – неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии".

Реклама:

Что предшествовало: