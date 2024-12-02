Смертельная авария в Днепре: Подозрение получил пассажир BMW за неоказание помощи
Понедельник, 2 декабря 2024, 22:19
Следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW, который вызвал смертельное ДТП в Днепре, за неоказание помощи пострадавшим.
Источник: полиция Днепропетровщины
Дословно: "Следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру авто BMW. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины – неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии".
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Что предшествовало:
- Ранее 2 декабря 19-летний водитель BMW получил подозрение. Ему грозит до 8 лет заключения.
- По данным следствия, парень грубо нарушил правила дорожного движения: превысив скорость, допустил столкновение с автомобилем Ford.
- В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.