Крупнейшая кибератака на государственные реестры Украины: остановлена работа систем Минюста

Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.

Источник: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина, заявление российских хакеров

Детали: По словам Стефанишиной, кибератака привела к временному прекращению работы Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Установлено, что нападение было организовано российскими хакерами с целью нарушения функционирования ключевых государственных сервисов.

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Прямая речь Стефанишиной: "Сейчас, вместе с командой и специалистами других служб, координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства".

Детали: Хакеры утверждают, что суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в частности данные, которые хранились в Польше.

Министр сообщила, что в первую очередь будут восстановлены:

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Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Время первоочередного восстановления составит до двух недель. "Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены завтра в течение дня", – сообщила Стефанишина. "Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего восстановления работы всех сервисов", – добавила министр юстиции.