С начала суток украинские защитники отбили 189 атак врага – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции, сдерживая наступательные действия российских оккупантов на нескольких направлениях. За сутки состоялось 189 боевых столкновений, враг нанес 51 авиационный удар, сбросил 80 управляемых авиабомб, применил 820 дронов-камикадзе и совершил более 4100 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 19 декабря

Дословно: "Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 32 наступательных действия. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили все вражеские атаки".

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Детали: 17 атак врага отбили украинские воины вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении.

На Харьковском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.

10 раз враг, при поддержке авиации, атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

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На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, всего было отражено девять атак.

На Краматорском направлении завершились неудачей одна попытка захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Торецка и Щербиновки.

Дословно: "По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 199 и ранили 205 оккупантов. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, также значительно повреждены танк, САУ и миномет".

Детали: На Кураховском направлении состоялось 18 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник в течение дня совершил 20 атак в направлении Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

На Ореховском направлении российские захватчики один раз пытались штурмовать позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине украинские защитники отбили 48 атак захватчиков, еще 12 боестолкновений продолжается. По информации Генштаба, враг с начала суток нанес 6 авиационных ударов по своей территории, сбросив при этом семь управляемых авиабомб.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.