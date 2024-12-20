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ЕС закроет почти весь дефицит бюджета Украины в 2025 году – Фон дер Ляйен

Иван ДьяконовПятница, 20 декабря 2024, 01:39
ЕС закроет почти весь дефицит бюджета Украины в 2025 году – Фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: getty images

Европейский Союз в 2025 году выделит Украине более 30 млрд евро, что позволит почти полностью покрыть финансовый дефицит украинского бюджета.

Источник: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после окончания саммита ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен напомнила, что в 2025 году Киев будет получать средства от ЕС в рамках программы Украинского фонда (Ukraine Facility), а также - совместной инициативы с G7 по использованию чрезвычайных доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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"2025 год будет решающим годом... Мы должны убедиться, что Украина победит, и поставить Украину в позицию силы. Европа уже предоставила Украине почти 130 млрд евро (помощи). И мы обеспечили экономическую и финансовую стабильность (Украины) до конца 2025 года - это хорошая новость. С Ukraine Facility и нашим совместным с G7 займом, мы даже покрываем большинство украинского финансового дефицита в 2025 году. Это – большое достижение", – сообщила она.

По словам руководительницы Еврокомиссии, это "дает Украине больше фискальных возможностей для того, чтобы закупить столь необходимую военную технику".

Напомним, что программа для Украины Ukraine Facility предусматривает предоставление до 50 млрд евро финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы. Подробно о программе – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

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В конце октября 2024 года G7 финализировала параметры предоставления займа в 50 млрд долларов Украине, о котором договорились в июне на саммите в Италии. И уже 28 ноября ЕС и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных российских активов.

ЕСпомощь Украинеденьгибюджет
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