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В "Дії" временно недоступны более 20 сервисов

Иван ДьяконовПятница, 20 декабря 2024, 02:06
В Дії временно недоступны более 20 сервисов
скриншот

Из-за технических работ в приложении "Дія" временно недоступны более 20 услуг. 

Источник: пресс-релиз на портале цифровых госуслуг "Дія"

Детали: Как отмечается, технические работы проводит государственное предприятие "Национальные информационные системы".

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"Дія" не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров поэтому на портале и в приложении временно не работает ряд услуг", – говорится в сообщении.

Среди недоступных услуг:

  • Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
  • Выписка из ЕГР;
  • Регистрация ООО;
  • Переход ООО на модельный устав;
  • Строительные услуги;
  • Бронирование работников;
  • Перерегистрация авто;
  • Брак онлайн;
  • Актовые записи;
  • Строительные услуги; Строительные услуги;
  • Регистрация права собственности на имущество;
  • Информационная справка из ГРРП;
  • Кредиты ВПЛ; Кредиты ВПЛ;
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • Помощь при усыновлении ребенка;
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
  • Строительные услуги;
  • еОселя;
  • Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе;
  • еВосстановление;
  • еВосстановление для бизнеса;
  • Сообщение о ремонтных работах;
  • Бронирование по сертификату;
  • Международный реестр убытков;
  • Заявление о браке; Заявление о браке;
  • Выписки и повторная выдача свидетельств из ГРАГС.

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", – говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.

Діякибербезопасность
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