В "Дії" временно недоступны более 20 сервисов
Пятница, 20 декабря 2024, 02:06
Из-за технических работ в приложении "Дія" временно недоступны более 20 услуг.
Источник: пресс-релиз на портале цифровых госуслуг "Дія"
Детали: Как отмечается, технические работы проводит государственное предприятие "Национальные информационные системы".
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"Дія" не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров поэтому на портале и в приложении временно не работает ряд услуг", – говорится в сообщении.
Среди недоступных услуг:
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;
- Выписка из ЕГР;
- Регистрация ООО;
- Переход ООО на модельный устав;
- Строительные услуги;
- Бронирование работников;
- Перерегистрация авто;
- Брак онлайн;
- Актовые записи;
- Строительные услуги; Строительные услуги;
- Регистрация права собственности на имущество;
- Информационная справка из ГРРП;
- Кредиты ВПЛ; Кредиты ВПЛ;
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- Помощь при усыновлении ребенка;
- Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;
- Строительные услуги;
- еОселя;
- Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе;
- еВосстановление;
- еВосстановление для бизнеса;
- Сообщение о ремонтных работах;
- Бронирование по сертификату;
- Международный реестр убытков;
- Заявление о браке; Заявление о браке;
- Выписки и повторная выдача свидетельств из ГРАГС.
"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", – говорится в сообщении.
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Предыстория:
- Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше.