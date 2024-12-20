В "Дії" временно недоступны более 20 сервисов

Из-за технических работ в приложении "Дія" временно недоступны более 20 услуг.

Источник: пресс-релиз на портале цифровых госуслуг "Дія"

Детали: Как отмечается, технические работы проводит государственное предприятие "Национальные информационные системы".

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"Дія" не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров поэтому на портале и в приложении временно не работает ряд услуг", – говорится в сообщении.

Среди недоступных услуг:

Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП;

Выписка из ЕГР;

Регистрация ООО;

Переход ООО на модельный устав;

Строительные услуги;

Бронирование работников;

Перерегистрация авто;

Брак онлайн;

Актовые записи;

Строительные услуги; Строительные услуги;

Регистрация права собственности на имущество;

Информационная справка из ГРРП;

Кредиты ВПЛ; Кредиты ВПЛ;

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

Помощь при усыновлении ребенка;

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу;

Строительные услуги;

еОселя;

Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе;

еВосстановление;

еВосстановление для бизнеса;

Сообщение о ремонтных работах;

Бронирование по сертификату;

Международный реестр убытков;

Заявление о браке; Заявление о браке;

Выписки и повторная выдача свидетельств из ГРАГС.

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", – говорится в сообщении.

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