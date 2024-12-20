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Российские ударные беспилотники атакуют Украину

Иван ДьяконовПятница, 20 декабря 2024, 02:44
Российские ударные беспилотники атакуют Украину
Фото: getty images

Российские войска с вечера 19 декабря запускают по территории Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Около 18 часов военные сообщили о российских беспилотниках на Днепропетровщине курсом на Кировоградщину. 

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В 19:24 предупредили о группе ударных БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-западный.

В 21:08 сообщили, о нескольких группах БпЛА на севере Сумщины (район Шостки).

В 21:33 военные сообщили, что БпЛА с Харьковщины движутся в направлении Днепропетровской области.

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В 22:21 сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в районе города Днепр, которые движутся в направлении Кривого Рога.

В 22:23 предупредили о вражеских ударных БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину/Полтавщину.

В 22:31 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА с южного направления. Через Запорожскую область курсом на Днепропетровщину.

В 23:32 сообщили о группах ударных БпЛА с Полтавщины в направлении Черкасской области.

В 00:08 военные сообщили о новых группах ударных БпЛА с севера. Курсом на Ахтырку (Сумская область). Также о новых БпЛА с юга в направлении Запорожья.

В 00:18 сообщили о БпЛА, которые движутся через Черниговскую область курсом на Киевщину.

В 00:25 сообщили о БпЛА, которые пролетают мимо Запорожья курсом на Каменский район Днепропетровщины.

В 00:38 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении Киева.

В 01:20 предупредили о БпЛА на Полтавщине. Курс юго-западный. Жителей городов Кременчуг, Полтава, Миргород, Пирятин попросили находиться в укрытиях.

По состоянию на 02:06:

  • Пара БПЛА с Полтавщины в Черкасскую область.
  • Из Кировоградской области курсом на Черкасскую область. 
  • Из Черниговской области в Киевскую.
  • БпЛА на Кривой Рог.

В 03:04 военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА курсом на Киевщину из Черкасской и Черниговской областей.

В 05:37 сообщили о БпЛА в Нежинском районе Черниговской области. Движение – произвольное.

беспилотникивоздушная тревога
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