Российские ударные беспилотники атакуют Украину
Российские войска с вечера 19 декабря запускают по территории Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Около 18 часов военные сообщили о российских беспилотниках на Днепропетровщине курсом на Кировоградщину.
В 19:24 предупредили о группе ударных БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-западный.
В 21:08 сообщили, о нескольких группах БпЛА на севере Сумщины (район Шостки).
В 21:33 военные сообщили, что БпЛА с Харьковщины движутся в направлении Днепропетровской области.
В 22:21 сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в районе города Днепр, которые движутся в направлении Кривого Рога.
В 22:23 предупредили о вражеских ударных БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину/Полтавщину.
В 22:31 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА с южного направления. Через Запорожскую область курсом на Днепропетровщину.
В 23:32 сообщили о группах ударных БпЛА с Полтавщины в направлении Черкасской области.
В 00:08 военные сообщили о новых группах ударных БпЛА с севера. Курсом на Ахтырку (Сумская область). Также о новых БпЛА с юга в направлении Запорожья.
В 00:18 сообщили о БпЛА, которые движутся через Черниговскую область курсом на Киевщину.
В 00:25 сообщили о БпЛА, которые пролетают мимо Запорожья курсом на Каменский район Днепропетровщины.
В 00:38 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении Киева.
В 01:20 предупредили о БпЛА на Полтавщине. Курс юго-западный. Жителей городов Кременчуг, Полтава, Миргород, Пирятин попросили находиться в укрытиях.
По состоянию на 02:06:
- Пара БПЛА с Полтавщины в Черкасскую область.
- Из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
- Из Черниговской области в Киевскую.
- БпЛА на Кривой Рог.
В 03:04 военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА курсом на Киевщину из Черкасской и Черниговской областей.
В 05:37 сообщили о БпЛА в Нежинском районе Черниговской области. Движение – произвольное.