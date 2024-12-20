По всей Украине снова выла тревога из-за угрозы баллистики
Пятница, 20 декабря 2024, 12:38
Власти второй раз за утро объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за угрозы ударов баллистикой.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины".
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Обновлено: В 12:37 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Предыстория:
- Утром 20 декабря россияне атаковали Киев. В городе прогремел ряд мощных взрывов, власти сообщили, что это работает ПВО.
- Сообщалось, что обломки сбитых российских ракет попадали в 4 районах Киева: бушевали пожары и повреждена тепломагистраль. Один человек погиб и еще 10 пострадали.
- Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что российские военные, вероятно, атаковали столицу аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и баллистическими Искандер/KN-23.
- Позже Воздушные силы сообщили, что во время российской комбинированной атаки в ночь на 20 декабря противовоздушная оборона уничтожила 5 баллистических ракет, которые летели на Киев, и 40 вражеских БПЛА в нескольких областях, еще 20 беспилотников – не достигли целей.