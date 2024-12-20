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По всей Украине снова выла тревога из-за угрозы баллистики

Ирина БалачукПятница, 20 декабря 2024, 12:38
По всей Украине снова выла тревога из-за угрозы баллистики
Скриншот из map.ukrainealarm.com

Власти второй раз за утро объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за угрозы ударов баллистикой.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины".

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Обновлено: В 12:37 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Предыстория:

воздушная тревога
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